Alter Bekannter: Er ist der fünfte "Masked Singer"-Rategast

Er steht ihnen tatkräftig zur Seite. Bei The Masked Singer wird es auch am kommenden Samstagabend wieder spannend. Im Halbfinale der beliebten Rateshow wird sich dann wieder auf die Suche nach den Promis unter den Masken begeben. Während sich die Fans vor den TV-Bildschirmen die Köpfe zerbrechen, wird auch im Studio fleißig mitgerätselt. Neben Ruth Moschner (47) und Rick Kavanian (52) wird nun ein alter Bekannter wieder am Jurypult Platz nehmen. Rea Garvey (50) ist zurück im "Masked Singer"-Rateteam!

"Wir haben ihn doch alle so vermisst!", teasert der offizielle Instagram-Account der Show zunächst und verrät dann: "Rea Garvey besucht uns in der fünften Show als Rategast! Wir freuen uns riesig auf ihn." Ob es der gebürtige Ire jedoch schaffen wird, eine der Masken zu entlarven, bleibt abzuwarten. Einen deutlichen Vorteil gegenüber den vorigen Rategästen hat er jedoch allemal: Rea rätselte bereits in fünf "The Masked Singer"-Staffeln als fester Bestandteil des Rateteams mit.

Dass der Musiker diesmal nicht mehr im Rateteam sitzt, scheint einige Fans enttäuscht zu haben. Offenbar so sehr, dass sie für seine Abwesenheit nur eine plausible Begründung hatten: Der 50-Jährige muss sich in dieser Staffel selbst unter einem der Kostüme verstecken. Bevor sich die Marsmaus als Jenke von Wilmsdorff (58) entpuppte, war deshalb auch Rea unter Verdacht geraten.

