Evanthia Benetatou zeigt ihren neuen Freund erstmals im Netz

Evanthia Benetatou (31) macht kein Geheimnis mehr aus ihrer Liebe! Die ehemalige Bachelor-Finalistin ist seit Kurzem wieder in festen Händen. Ihr Freund heißt Dennis Kessmeyer, wohnt in Düsseldorf, hat eine eigene Consulting-Firma, arbeitet im Eventmanagement und ist Geschäftsführer einer Kunstgalerie. Er ist 43 Jahre alt und hat wohl auch schon Evas Sohn George Angelos kennengelernt. Nun zeigt Eva sich endlich auch mit Dennis auf Social Media.

In ihrer Instagram-Story verkündet die 31-Jährige stolz: "Willkommen in meiner Welt, Mister Dennis Kessmeyer und willkommen zurück 'Liebesleben' in meinem Leben." Danach schwenkt sie rüber, sodass auch ihr Liebster im Bild zu sehen ist. Die beiden haben gerade offenbar einen Tannenbaum aufgestellt. "Ich bin fleißig am Schmücken und habe tatsächlich gelernt, dass man Weihnachten auch wirklich wahnsinnig liebevoll gestalten kann", verriet Eva.

Durch die Erfahrungen, die sie in der Vergangenheit machen musste, sei die Nordrhein-Westfälin vorher ein kleiner Weihnachts-Grinch gewesen. "Weil ich mich immer entscheiden musste, ob ich zu Mama oder zu Papa gehen möchte und irgendwie habe ich das dann alles nur noch für George dann gefeiert die letzten zwei Jahre. Eigentlich wollte ich gerne am Strand sein", erklärte die einstige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin.

