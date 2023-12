Feierte Taylor Swift ihren Geburtstag heimlich mit Travis?

War Travis Kelce (34) doch bei ihr? Am 13. Dezember feierte Taylor Swift (34) ihren 34. Geburtstag. Ihren großen Tag zelebrierte die Sängerin ausgelassen mit ihren Promi-Freunden. So begleiteten Blake Lively (36), Gigi Hadid (28), Miles Teller (36) und auch Selena Gomez (31) sie in den New Yorker Nachtklub The Box. Einer fehlte jedoch: Taylors Schatz Travis. Doch kann es sein, dass der NFL-Star den Tag doch mit dem Geburtstagskind zusammen verbrachte?

Wie ein Video von TMZ zeigt, feierte die "Anti-Hero"-Interpretin wohl doch still und heimlich mit ihrem Partner und einigen anderen Leuten zusammen. Allerdings bereits einige Tage vor Taylors Geburtstag. Wie der Clip zeigt, verließen Taylor, Travis und ihre Freunde am späten vergangenen Sonntagabend eine Bar in Kansas City. Auch Travis' Mama Donna Kelce gehörte zu der Partycrew. Ebenso wie Patrick (28) und Brittany Mahomes.

Ihr 34. Lebensjahr läutete die Beauty also gleich mal mit mehreren Partys ein. Dafür präsentierte sich Taylor ultrastylish. In einem schwarzen Glitzer-Minikleid wurde die mehrfache Grammy-Gewinnerin beispielsweise zum absoluten Hingucker im New Yorker Nachtleben.

Anzeige

Getty Images Taylor Swift und Donna Kelce im Oktober 2023

Anzeige

Getty Images Patrick Mahomes mit seiner Frau Brittany

Anzeige

MEGA Taylor Swift an ihrem 34. Geburtstag

Anzeige

Wie findet es ihr es, dass Taylor ihren Geburtstag schon etwas früher mit Travis feierte? Total süß, sie hatten bestimmt eine gute Zeit! Ich finde es übertrieben... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de