Taylor Swift läutete superstylish ihren 34. Geburtstag ein!

Sie stellt ihr Modebewusstsein unter Beweis! Für Taylor Swift (34) läuft es aktuell rund: Die Sängerin scheint superglücklich mit dem NFL-Star Travis Kelce (34) zu sein – und auch beruflich kann TayTay einen Erfolg nach dem nächsten verzeichnen. Ihre "The Eras"-Tour soll am Ende rund 3,9 Milliarden Euro einbringen. Die US-Amerikanerin, die heute Geburtstag hat, kann also happy in ihr neues Lebensjahr starten. Am Abend vor ihrem Geburtstag traf sich die Blondine daher mit Freunden zum Dinner – und Taylor begeistert in einem klassischen Look!

Wie auf den Aufnahmen zu sehen, trug die Blondine einen entspannten, aber zeitlosen Look: Die Katzenliebhaberin strahlt in einem hellbraunen Ledermantel, den sie mit einer kleinen schwarzen Tasche ergänzt. Passend dazu trägt sie schwarze Plateau-Lederstiefel, die mit einer goldenen Schnalle verziert sind. Die Haare der Musik-Ikone sind zum Dutt geschlossen, während sie goldene Halsketten und Ohrringe als Accessoires wählt. An ihrer Seite – und ebenfalls topgestylt – ihre BFF Selena Gomez (31)!

Für ihre berühmte Freundin ist Taylor auch immer zur Stelle: Nachdem Selena für ihr Liebes-Outing mit dem Sänger Benny Blanco Kritik einstecken musste, nahm sich der Weltstar Zeit für seine Freundin. Die beiden Künstlerinnen verbrachten einen entspannten Mädelsabend und besuchten zusammen mit prominenten Freunden eine Comedyshow!

Anzeige

ActionPress Selena Gomez und Taylor Swift

Anzeige

ActionPress Taylor Swift, Musikerin

Anzeige

Getty Images Selena Gomez und Taylor Swift im Februar 2016 in Los Angeles

Anzeige

Wie findet ihr Taylors Look? Superschön! Nicht mein Stil. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de