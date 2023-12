Für Fame da? "Are You the One?"-Edda versteht Kritik nicht

Edda Pilz steht zu ihren Intentionen! Bei Are You The One? sucht sie aktuell nach ihrem Perfect Match – und sorgt dabei für richtig Trubel: Es kracht heftig zwischen der Berlinerin und Sidar Sahin, aber auch an Pia lässt sie kein gutes Haar. Fans werfen ihr vor, das Drama in der Show mit Absicht zu provozieren und nur auf Fame aus zu sein. Wie steht Edda dazu? Promiflash hat nachgehakt!

Im Interview mit Promiflash macht sie kein Geheimnis daraus, mit dem Format Bekanntheit erlangen zu wollen: "Wer geht nicht für Fame in ein Format? Wenn man die Liebe suchen will, kann man das auch draußen machen!" Die Kritik an ihrem Verhalten kann Edda daher gar nicht verstehen – vor allem nicht von den anderen Teilnehmern, die mit dem Format ja ebenfalls Publicity bekommen wollen. "Ich hatte einfach Lust auf eine coole Zeit und habe nichts in der Villa 'extra' gemacht, sondern allein aus Emotionen gehandelt", stellt die Personal Trainerin klar.

In der Show unterstellte Pia Edda, ihre starken Gefühle nur vorzuspielen, nachdem sie mit Ryan intim geworden war. "Ich verstehe, dass es sie verletzt. Aber dieses Drama war völlig überzogen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das natürlich ist", meinte die Bankkauffrau.

Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Teilnehmerin bei "Are You The One"

Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Reality-TV-Darstellerin

RTL / Frank Beer Pia, "Are You The One?"-Kandidatin 2023

