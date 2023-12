Fans finden: Edda ist nur für Fame bei "Are You The One?"!

Es ist eindeutig! Bei Are You The One? sorgt Edda Pilz für mächtig Gesprächsstoff: Zunächst bandelte die Berlinerin mit Ryan an, die beiden kamen sich sehr nahe. Doch die Zweisamkeit war nur von kurzer Dauer – denn Pia landete anschließend mit dem Hottie im Boom Boom Room. Seitdem sind die beiden Frauen nicht gut aufeinander zu sprechen. Pia warf der Blondine sogar vor, kein ehrliches Spiel zu spielen. Fans scheinen dasselbe über Edda zu denken...

In der aktuellen Folge knöpft sich Edda die 24-Jährige vor und stellt sie zur Rede. Denn während eines Spiels meinte Pia, dass Edda famegeil sei. Auch während des Gesprächs blieb die Magdeburgerin bei ihrer Meinung: "Ich verstehe, dass es sie verletzt. Aber dieses Drama war völlig überzogen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das natürlich ist." Denn Pia könne nicht verstehen, warum es Edda störte, dass sie die Nacht mit Ryan verbracht hatte.

Auch die Community findet, dass Pia mit ihren Vermutungen richtig liegt. Denn unter einem Instagram-Beitrag schreibt ein User: "Finde Edda total aufgesetzt. Famegeil [und] Drama machen trifft es und man erkennt sie auf Insta ja kaum wieder – Faceapp total." Auch ein anderer findet: "Boah diese Edda braucht auch nur Aufmerksamkeit, gruselig."

Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Reality-TV-Darstellerin

RTL / Frank Beer Pia, Kandidatin bei "Are You The One"

Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Teilnehmerin bei "Are You The One"

