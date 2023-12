Ryan turtelt mit Pia: "Are You The One?"-Edda spielt Intrige

Die Gefühle und Hormone schwappen über! Zu Beginn der fünften Are You The One?-Staffel warf Edda ein Auge auf Ryan. Ihr Flirt war allerdings nur von kurzer Dauer: In der sechsten Folge der Kuppelshow landete ihr Auserwählter nämlich im Boom Boom Room mit Pia. Dass Ryan nun mehr Interesse an einer anderen Single-Lady hegt, stört die Blondine offenbar sehr. Deshalb fährt Edda jetzt ihre Krallen aus!

In der achten Folge der Datingshow geht Edda wieder einen Schritt auf Ryan zu – sie will ein Gespräch unter vier Augen. "Ich lerne ja jetzt Pia kennen. Sie hat einen wunderschönen Charakter", macht der Tattoo-Liebhaber ihr dabei klar. Daraufhin fängt die Blondine wieder direkt an, zu sticheln. "Sie hat jedem erzählt, dass es nur etwas Körperliches für sie ist", meint die Blondine über ihre Konkurrentin zu wissen. Im späteren Einzelinterview zeigt sich Ryan etwas verwundert – er gibt aber auch zu, dass ihm das Geflirte mit Edda gefallen habe...

Zuletzt knöpfte sich Edda die 24-Jährige vor und stellte sie zur Rede. Der Grund: Pia warf ihr vor, berühmt sein zu wollen. Doch auch während des Gesprächs blieb die Magdeburgerin bei ihrer Meinung: "Ich verstehe, dass es sie verletzt. Aber dieses Drama war völlig überzogen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das natürlich ist."

Ryan, "Are You The One?"-Kandidat

Pia, "Are You The One?"-Kandidatin 2023

Edda, "Are You The One?"-Kandidatin

