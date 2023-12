Joe Jonas und Sophie sind sich in Scheidung noch uneinig

Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Vor wenigen Monaten hatten sich Joe Jonas (34) und Sophie Turner (27) ganz plötzlich getrennt. Beide stritten sich für kurze Zeit um das Sorgerecht der beiden Kinder – nach der Einigung reichte der Jonas Brothers-Star dann endgültig die Scheidung ein. Aber bis die durch ist, dauert es wohl noch: Joe und Sophie wollen eine Verlängerung im Scheidungsprozess.

Eigentlich hatten die Game of Thrones-Darstellerin und der Sänger bis zum 14. Dezember Zeit, ihre Differenzen zu klären. Sophies Anwältin hat jetzt aber um einen Aufschub gebeten. Wie Radar Online berichtet, meinte sie zusätzlich vorm Bezirksgericht: "Wenn der Aufschub endet und wir keine gütliche Einigung erzielen, wäre der nächste Schritt die Ansetzung von Anhörungen." Sollten Joe und Sophie also bis Ende Januar keine Einigung erzielt haben, wird ihre Scheidung vor Gericht gezerrt.

Noch als Joe im Oktober die Scheidung eingereicht hatte, hieß es in den Unterlagen, dass das einstige Traumpaar eine "einvernehmliche Lösung aller Probleme anstreben" wolle. Wie PageSix damals berichtet hatte, wollten die beiden die Scheidung in privatem Rahmen klären – also nicht vor Gericht.

