Sorgerecht geklärt: Joe Jonas reicht nun die Scheidung ein

Joe Jonas (34) geht jetzt den nächsten Schritt. Mit einer viertägigen Mediation hatten der Sänger und seine Ex Sophie Turner (27) das Sorgerecht für die beiden gemeinsamen Töchter geregelt. Sie werden sich die Erziehung der Mädchen teilen und sich im Zwei-Wochen-Rhythmus abwechseln. Außerdem dürfen sie ihre Kinder sowohl in den USA als auch in Sophies Heimat Großbritannien großziehen. Nun will Joe auch mit der Ehe abschließen: Er reicht endgültig die Scheidung ein.

Page Six liegen die Gerichtsdokumente zu Joe und Sophies Scheidung vor. Diese soll bereits am 1. September eingereicht worden sein und im privaten Rahmen geregelt werden. In den Unterlagen heißt es, das einstige Traumpaar habe bisher "verschiedene Vereinbarungen" getroffen. Allerdings sollen sie eine "einvernehmliche Lösung aller Probleme anstreben". Es ist also davon auszugehen, dass die Scheidung ebenso friedlich vonstattengeht wie auch die Sorgerechtsvereinbarung.

Kurz nach der Mediation meldeten sich Sophie und Joe in einem Statement zu Wort und zeigten sich guter Dinge. "Nach einer produktiven und erfolgreichen Mediation haben wir vereinbart, dass die Kinder gleichermaßen Zeit in liebevollen Haushalten in den USA und Großbritannien verbringen werden", hieß es in dem Kommentar. Außerdem betonten beide, sich darauf zu freuen, "tolle Co-Eltern zu werden".

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner im Mai 2022

MEGA Sophie Turner und Joe Jonas mit ihrer Tochter im Juli 2022

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner bei der Met Gala 2022

