Travis Barker und Kourtney weihen Rocky in Tradition ein!

Wie feiern sie das Fest der Liebe? In diesem Jahr ging Kourtney Kardashian (44) und Travis Barker (48) großer Kinderwunsch endlich in Erfüllung: Im Juni verkündete die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit, dass sie schwanger ist. Seit rund einem Monat ist ihr Söhnchen Rocky Thirteen auch auf der Welt. Für den Kleinen steht nun das erste Weihnachten vor der Tür. Wie verbringen Kourtney und Travis die Feiertage mit ihrem Baby?

Auf Instagram verrät der 48-Jährige, wie das Paar den kleinen Wonneproppen in ihre alljährliche Weihnachtstradition miteinbeziehen – und zwar, indem er ein großes Lebkuchenhaus präsentiert. Darauf geschrieben sind die Namen von Kourtney, Travis und allen sieben Kindern – mit Rocky in der Mitte. Dem süßen Post fügt der Blink-182-Drummer den Weihnachtsklassiker "Christmas In Hollis" von RUN DMC hinzu.

Wie happy die Unternehmerin über das neue Familienmitglied ist, machte sie erst vor einigen Wochen bei The Kardashians deutlich. Dass es mit der Schwangerschaft endlich geklappt hat, macht sie ganz emotional. "Ich meine, es fühlt sich wirklich wie ein Wunder an, schwanger zu sein und ein Baby mit der Liebe meines Lebens zu bekommen", schwärmt Kourtney.

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian

Anzeige

Instagram / travisbarker Travis Barkers Lebkuchenhaus

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian schwanger in Unterwäsche 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de