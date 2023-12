Travis Barker verkauft seine blutgetränkten Sneaker im Netz!

Er verdient sich ein goldenes Näschen. Seit März befindet sich Travis Barker (48) mit seiner Band Blink-182 auf großer Reunion-Tour. Langsam aber sicher neigt sich die Welttournee dem Ende zu. Aktuell verkauft der Mann von Kourtney Kardashian (44) ein paar persönliche Schätze seiner Konzerte im Netz. Unter den Trommelfellen und Drumsticks befindet sich nun auch ein ganz besonderes Sammlerstück: Travis verkauft seine getragenen Schuhe...

Wie Page Six berichtet, bietet der 48-Jährige jetzt ein ganz bestimmtes Prachtexemplar für seine Fans auf der Plattform Trophy an – nämlich ein Paar seiner beliebten schwarzen Vans in Schuhgröße 42. Das Besondere an den Tretern: Sie sind mit Travis' eigenem Blut bedeckt. "Mit seinen blutgetränkten Vans, die er während seiner 2023 World Tour getragen hat, kann man fast in die Schuhe von Travis Barker schlüpfen", lautet die Artikelbeschreibung. Das derzeit höchste Gebot dafür liegt bei umgerechnet 3.600 Euro.

Erst im vergangenen Monat ist der Schlagzeuger erneut Vater geworden. Der kleine Wonneproppen hört auf den Namen Rocky Thirteen. Die Begründung für die spezielle Wahl lieferte Travis in einem Video für Complex Magazine: "Rocky George hat bei den Suicidal Tendencies Gitarre gespielt und Dreizehn ist einfach die beste Zahl aller Zeiten."

Getty Images Travis Barker, Musiker

Getty Images Travis Barker im April 2023

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian im April 2022

