Chers Freunde sind wegen der Beziehung zu Alexander besorgt!

Cher (77) möchte einfach glücklich sein! Die US-amerikanische Pop-Diva hatte sich vor über einem Jahr in den jüngeren Musikproduzenten Alexander Edwards verliebt. Nach einer kurzen Beziehungspause im Frühjahr 2023 geht das Paar seit mehreren Wochen wieder gemeinsam durchs Leben. Seit dem Liebes-Comeback sind die "Believe"-Sängerin und der 37-Jährige ein Herz und eine Seele. Nun das: Chers Freunde trauen Alexander jedoch nicht!

Ein Insider gibt gegenüber The National Enquirer Einblicke in die Romanze der 77-Jährigen – und erklärt, wie ihre Freunde zu dem Musikmanager stehen. Der Produzent verhalte sich gegenüber der "I Got You Babe"-Sängerin angeblich sehr wechselhaft. In einem Moment sei sie auf Wolke sieben und im nächsten sei sie sehr niedergeschlagen. Cher gebe sich dennoch oft selbst die Schuld, anstatt sein Verhalten ihr gegenüber zu hinterfragen. Zudem erzähle sie allen, dass er ihr Seelenverwandter sei. "Das ist sehr ärgerlich für ihre Freunde und Familie, weil sie ihm und seinen Motiven einfach nicht trauen", offenbart die Quelle.

Die damalige Trennung erfolgte laut dem Insider, weil sie befürchtete, dass er sie wegen ihres Vermögens ausnutzte. Die Pop-Ikone sei jedoch so verliebt in den Produzenten, dass sie jegliche Warnsignale ignoriere: "Aber niemand kann Cher auch nur ein Wort sagen, denn sie ist sehr defensiv, was Alexander angeht", berichtet die Quelle.

Getty Images Alexander Edwards und Cher im März 2023

Getty Images Cher, Sängerin

