"Forsthaus Rampensau"-Elsa und Sam gehen sich an die Gurgel!

Es geht unter die Gürtellinie! In der neuen TV-Show Forsthaus Rampensau kämpfen derzeit neun prominente Duos um den Sieg. Nun steht das erste Absägen vor der Türe: Die Kandidaten müssen jeweils ein gegnerisches Paar nominieren – wer die meisten Stimmen gegen sich hat, muss in einem Exit-Duell um den Verbleib in der Hütte kämpfen. Elsa und Gina-Lisa (37) nominieren Sam (32) und seine Teamkollegin Nadine. Das endet jedoch böse: Elsa und Sam beschimpfen sich aufs Übelste!

In der aktuellen Folge von "Forsthaus Rampensau nominiert die ehemalige Germany's Next Topmodel den Reality-TV-Star, da er sie oft böse ansehen soll. Der Influencer lässt dies nicht auf sich sitzen und fällt der gelernten Friseurin öfter ins Wort – diese reagiert gereizt, was das Fass zum Überlaufen bringt: Die beiden Streithähne gehen so heftig aufeinander los, dass Joyn sich gezwungen sah, den Großteil des Gespräches zu zensieren! "Ich war schockiert. Ich dachte: 'Wo bin ich hier gelandet?' Das war halt unterste Schublade, wirklich schon asozial", äußert sich Mitkandidatin Hanna Annika (25) entsetzt.

Die Produktion greift aufgrund der diskriminierenden Aussagen der beiden ein. Sam und Elsa müssen sich bei einer Aussprache unter vier Augen entschuldigen – geschieht dies nicht, fliegen sie raus! "Gerade für ein Wort, das ich gesagt habe, […] dafür muss und werde ich mich auch bei dir entschuldigen", zeigt sich der 32-Jährige einsichtig. "Jeder macht Fehler, wir sind auch nur Menschen", zieht die dunkelhaarige Beauty ein versöhnliches Resümee.

Anzeige

Instagram / elsa_latifaj_98 Elsa Latifaj, Reality-TV-Darstellerin

Anzeige

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Sam Dylan beim Event-Screening des Kinofilms "Morbius" in Berlin

Anzeige

Instagram / elsa_latifaj_98 Elsa Latifaj, Ex-GNTM-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de