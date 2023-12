Inmitten der Vorwürfe: Darius Jackson wendet sich Gott zu

Darius Jackson will stark bleiben. Der Fitnesstrainer wird derzeit mit heftigen Vorwürfen konfrontiert: Nachdem er im Februar dieses Jahres mit seiner damaligen Freundin Keke Palmer (30) den gemeinsamen Sohn auf der Welt begrüßt hatte, trennten sie sich kurz danach und die Schauspielerin schoss gegen ihren Ex. Er soll sie körperlich misshandelt haben. Inmitten der ganzen Vorwürfe wendet sich Darius nun der Religion zu.

Auf Instagram teilt der Influencer einige verheißungsvolle Worte. "Es gibt eine Menge, was ich sagen könnte, aber nicht sagen darf. Und zu diesem Zeitpunkt will ich es auch gar nicht sagen", schreibt Darius zu einem Video von sich im Fitnessstudio. Offenbar will er sich nun der Religion zuwenden: "Ich fühle mich sehr gesegnet, dass ich Buße getan habe und auf den Namen unseres Herrn Jesus getauft wurde."

Nach der Trennung hatte Keke Darius vorgeworfen, sie während der Beziehung missbraucht zu haben und mit einer Waffe bedroht zu haben. Außerdem erwirkte die "Nope"-Darstellerin eine einstweilige Verfügung gegen ihn – er darf sich ihr und dem gemeinsamen Sohn nicht näher als 90 Meter nähern.

Getty Images Keke Palmer und Darius Jackson

Instagram / keke Darius Jackson und sein Sohn Leodis Andrellton

Getty Images Keke Palmer und Darius Jackson mit ihrem Baby Leodis im April 2023

