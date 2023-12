"Komme nicht weiter": Darum beendete Nazan Eckes TV-Karriere

Wie kam es zu diesem Entschluss? Jahrelang war Nazan Eckes (47) das Gesicht von "Extra – Das RTL-Magazin". Aber auch andere Formate moderierte sie für den TV-Sender – so unter anderem Das Supertalent und Let’s Dance. Im April 2022 wurde bekannt, dass die gebürtige Kölnerin die exklusive Zusammenarbeit mit dem Sender zum Jahresende beendet. Nun verrät Nazan, warum sie sich von ihrer Fernsehkarriere verabschiedet hat!

In der "NDR-Talkshow" begründet die 47-Jährige ihr TV-Aus mit einer persönlichen Weiterentwicklung. "Ich habe RTL viel zu verdanken. Aber irgendwann hatte ich das Gefühl, ich habe alles gemacht. Ich komme nicht mehr weiter", verrät sie. Der fehlende Enthusiasmus habe Nazan schließlich ins Grübeln gebracht: "Ich konnte dieses Fernsehgesicht Nazan Eckes irgendwann nicht mehr sehen." Zwar habe sie den Job über alles geliebt – um glücklich zu sein, habe sie ihn allerdings nicht gebraucht.

Abgelöst wurde die Beauty bei "Extra – Das RTL-Magazin" durch ihre TV-Kollegin Mareile Höppner (46). Gegenüber Bild verriet die 46-Jährige, was Nazan von ihr als Nachfolgerin halte. "Sie sagte: 'Der Job bleibt ja ein bisschen in der Familie!' So hat es Nazan jedenfalls formuliert, als sie ihn mir übergeben hat", erklärte Mareile und betonte: "So sehen und fühlen wir das beide."

Anzeige

Getty Images Nazan Eckes, Moderatorin

Anzeige

Getty Images Nazan Eckes, Moderatorin

Anzeige

Getty Images Mareile Höppner im September 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de