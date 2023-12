Prinzessin Kate beweist während Skandal-News ihr Potenzial!

Prinzessin Kate (41) trotzt den Schlagzeilen würdevoll! Seit einigen Wochen steht die Frau von Prinz William (41) unter hartem Beschuss. Denn laut eines Buches soll die Britin sich vor einigen Jahren rassistisch geäußert haben, ebenso wie ihr Schwiegervater König Charles III. (75). Was an den Behauptungen dran ist, ist noch unklar – die Kritik an der dreifachen Mutter ist dennoch groß. Doch Kate meistert diese harte Zeit offenbar mit Bravour.

Das erklärt zumindest der Royalexperte Richard Eden gegenüber Daily Mail – ihm zufolge zeige sich Kate trotz des Skandals ruhig und souverän. Besonders bei den letzten königlichen Events, demDiplomatenempfang im Buckingham Palace und der Royal Variety Show, habe sie Gelassenheit demonstriert. "Sie beweist ihre Eignung als Königin", versichert Eden.

Bei der Behauptung in dem neuen Buch soll es sich angeblich um einen Übersetzungsfehler handeln. Das beteuert zumindest der Autor Omid Scobie – er gibt zuletzt aber eine Teilschuld zu: "Ohne dass ich es damals wusste, wurde dem niederländischen Verleger ein erster und ungeprüfter Text zur Verfügung gestellt!"

Getty Images Prinzessin Kate im November 2023 in London

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate im November 2023

Instagram / scobiesnaps Omid Scobie, britischer Journalist

