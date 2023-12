Talent von Mama geerbt: Prinzessin Charlotte spielt Klavier

Darauf ist sie sicher stolz! Prinzessin Kate (41) ist bekannt dafür, neben ihrer Vorliebe für den Sport auch die Musik zu lieben. Bereits als Kind hatte die dreifache Mutter das Flöten- und Klavierspielen gelernt und war Mitglied im Schulchor gewesen. Im Jahr 2021 trat sie auf dem "Together at Christmas"-Konzert gemeinsam mit Tom Walker (31) auf. Auch heute ist sie noch eine begeisterte Pianistin. Daher ist die Ehefrau von Prinz William (41) auf das neue Hobby ihrer Tochter sicherlich besonders stolz: Prinzessin Charlotte (8) lernt das Klavierspielen!

Bei der Royal Variety Performance sprach die Prinzessin von Wales über die neue Leidenschaft ihrer Tochter. Dort erzählte die stolze Mama dem Pianisten Lang Lang, dass ihre Tochter seit Kurzem auch ein Instrument spiele. Gegenüber Hello! verriet der Musiker: "Wir haben über Charlotte gesprochen. Ihre Königliche Hoheit sprach über Charlottes Klavierspiel. Ich bin sicher, dass sie gut spielt." Zudem habe Kate ihrer Tochter versprochen, dass sie, wenn sie viel übe, in Zukunft genauso gut spielen könne wie Lang.

Diese Aufmunterung kann sie zurzeit sicherlich gut gebrauchen: In der niederländischen Fassung des Enthüllungsbuches "Endgame" wurde Kate der Vorwurf gemacht, sich rassistisch gegenüber Herzogin Meghans (42) Sohn Archie Harrison (4) geäußert zu haben. "Sie ist traurig, dass ihr Name in diese Sache hineingezogen wurde, weil sie nichts damit zu tun hatte", erklärte eine Quelle gegenüber Us Weekly.

Getty Images Prinzessin Charlotte bei den Commonwealth Games 2022

Getty Images Prinzessin Kate und Prinzessin Charlotte in Hamburg, Juli 2017

Getty Images Prinzessin Kate im März 2023

