Wegen Amir: "Bachelor in Paradise"-Leyla und Colleen zanken!

Diese beiden fahren ihre Krallen aus! Bei Bachelor in Paradise hatte Amir Hosseiny zunächst mit Leyla Lahouar angebandelt. Allerdings warf er später auch noch ein Auge auf Nachzüglerin Colleen Schneider. Nach Leylas freiwilligem Exit ergriff der Single-Mann die Chance, die Blondine näher kennenzulernen. Inzwischen hat seine Auserwählte sogar schon seine Mama kennengelernt – und das scheint Leyla so gar nicht zu gefallen!

Auf der offiziellen Instagram-Seite der Datingshow ist ein Ausschnitt von Amirs Dreamdate mit Colleen zu sehen. Dabei ist sein Ex-Flirt Leyla so frei, zu dem Ganzen ein Kommentar abzugeben. "Also ich glaube, es wäre schöner gewesen, wenn ich dort gesessen hätte", schreibt sie provozierend dazu. Die Blondine lässt die Stichelei aber nicht einfach so auf sich sitzen: "Darüber würde es sich jetzt garantiert lohnen, nicht nachzudenken."

Damit aber noch nicht genug an Zickerei. Die Brünette schießt ein zweites Mal gegen Colleen und fragt sie ironisch, ob sich bei ihr immer alles lohnen müsse. Amirs neue Flamme packt daraufhin die Karten auf den Tisch und spricht ein Machtwort. "Energie in dich zu investieren, lohnt sich jedenfalls nicht", stellt sie fest. Anschließend platzt Leyla gewaltig der Kragen und nimmt auch beim dritten Anlauf kein Blatt vor den Mund: "Oh, das sieht gerade aber anders aus. Seit wann kriegst du eigentlich deinen Mund auf? Ach stimmt, sind ja hier im Internet, da geht's."

Bachelor in Paradise, RTL+ Colleen und Amir, "Bachelor in Paradise"-Kandidaten

Bachelor in Paradise, RTL+ Amir und Leyla bei "Bachelor in Paradise"

RTL / Markus Hertrich Amir Hosseiny

