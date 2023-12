Verliebt? "Bachelor in Paradise"-Colleen ist distanziert

Entwickelt sich da noch was? Bei Bachelor in Paradise lernen sich Colleen Schneider und Amir Hosseiny derzeit kennen. Sie sind nur noch eins der drei verbliebenen Paare, die sich ernsthaft eine Zukunft mit ihrem Gegenüber vorstellen können. Doch während der Take Me Out-Teilnehmer schon einen Schritt weiter ist, hält sich die Influencerin noch zurück. Colleen ist recht distanziert gegenüber Amir!

Bei ihrem Dreamdate in der siebten Folge lassen die beiden den Tag ausklingen. "Liebe ist wirklich ein großes Wort, aber ich würde sagen, wenn es so weiter geht... also Schmetterlinge sind schon vorhanden", gibt Amir dabei zu. Colleen schreckt davor ein wenig zurück. "Amir ist schon ein bisschen weiter, das macht mir ein bisschen Angst", erklärt die Blondine im Einzelinterview. Sie glaube aber, dass sie auf dem Weg in Richtung Gefühle sei.

Am nächsten Abend quatschen die beiden dann erneut, nachdem sie ein Familienmitglied des anderen kennengelernt haben. Colleen fällt es immer noch schwer, über ihre Gefühle zu reden, während sich Amir so langsam mehr Klarheit wünscht. "Meine größte Sorge wäre, dass das draußen immer noch so ist. Wenn man weiterkommt und man mir immer noch nicht sagt, woran ich bin", führt er im Einzelinterview aus. Colleen hingegen ist hin- und hergerissen: "Ich suche die ganze Zeit nach Fehlern und das ist total bescheuert. Ich könnte einfach mal akzeptieren, dass es gerade schön ist."

