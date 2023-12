Baby Rocky ist Kourtney Kardashians Weihnachtsgeschenk!

Kourtney Kardashian (44) könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein! Die Reality-TV-Bekanntheit und ihr Mann Travis Barker (48) durften im vergangenen Monat ihren Sohn Rocky Thirteen auf der Welt begrüßen. Das Paar schwebt seitdem im Babyglück. Derzeit arbeitet das Paar daran, das erste Weihnachtsfest mit ihrem Sohn zu etwas ganz Besonderem zu machen: Und Kourtney hat bereits das perfekte Geschenk für Weihnachten erhalten!

Gegenüber Us Weekly berichtete ein Insider über die bisherige Weihnachtszeit der gemischten Familie: "Es ist eine magische Zeit für die ganze Familie. Kourtney und Travis fühlen sich so gesegnet", betonte der Informant. Der 48-Jährige und die Kinder seien auch eine große Hilfe beim Dekorieren und Einkaufen von Geschenken gewesen. Für die frischgebackene Mutter sei die Geburt von Rocky aber bereits das größte Geschenk dieses Jahres gewesen!

Die vierfache Mutter und ihr Mann hatten lange vergeblich versucht, ein gemeinsames Kind zu bekommen. In ihrer TV-Show The Kardashians hatte Kourtney dann happy erzählt: "Ich meine, es fühlt sich wirklich wie ein Wunder an, schwanger zu sein und ein Baby mit der Liebe meines Lebens zu bekommen."

Travis Barker, Musiker und Kourtney Kardashian, TV-Persönlichkeit

Travis Barker und Kourtney Kardashian im August 2022

Travis Barker und Kourtney Kardashian

