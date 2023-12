"Bauer sucht Frau"-Kandidatin Stefanie war schon mal verlobt

Stefanie wäre fast vor dem Traualtar gelandet! Die Schleswig-Holsteinerin möchte bei Bauer sucht Frau einen passenden Partner finden und verbringt die Hofwoche mit dem Bergmann Timo. Die beiden nähern sich immer weiter an. In der vergangenen Folge durfte der zweifache Papa sogar Stefanies Tochter Carlotta kennenlernen. Von deren Vater hatte sie sich noch während der Schwangerschaft getrennt. Eine andere Ex-Beziehung endete wiederum vor der Hochzeit: Stefanie war schon mal verlobt.

Im Gespräch mit dem RTL-Bauernreporter Ralf gibt die 41-Jährige preis: "Das war einfach zu früh. Wir haben uns einfach auseinanderentwickelt irgendwann." Sie hatte ihren Ex damals vier Wochen nach ihrem 18. Geburtstag kennengelernt. "Nach zwei Jahren Beziehung hat er mir einen Antrag gemacht. Ich war blutjung und dachte, das könnte der Richtige sein und dann erst kam das Staatsexamen, der Sprung ins Leben, die ganze Entwicklung beruflich und ich wusste, ich will erst mal selbstständig sein", erklärt die Hundepsychologin. Ihr Verflossener habe jedoch lieber eine Familie gründen wollen. Daher sei es nie zu einer Hochzeit gekommen.

Sollte Stefanie irgendwann noch heiraten, hat sie konkrete Pläne: "Dann wünsche ich mir eine Country-Hochzeit, also wirklich mit der Kulisse: Stall, Scheune, Strohballen." Das Ganze solle auch etwas lockerer sein. "Das kommt ja dann auch drauf an, was der Partner möchte", betont die Geflügelbäuerin.

RTL "Bauer sucht Frau"-Stefanie im Einzelgespräch mit Kandidat Timo

RTL Stefanie, "Bauer sucht Frau"-Kandidatin 2023

RTL "Bauer sucht Frau"-Stefanie (r.) mit Philipp

