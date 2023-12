Deswegen verliebte sich "Are You the One?"-Sidar so schnell!

Sidar Sahin entwickelt schnell Gefühle! Bei Are You the One? sucht er aktuell nach seinem Perfect Match – und scheint es zumindest für sich persönlich schon gefunden zu haben! Der Student enthüllte in der vergangenen Folge, dass er sich in Kandidatin Jana Klein verliebt hat – obwohl er sie gerade einmal eine Woche kennt. Moderatorin Sophia Thomalla (34) steckte das der Krankenschwester dann prompt, die etwas überrumpelt war. Promiflash erklärt Sidar, wieso es so schnell funkte!

"Wir sind 24/7 dort drin mit keiner Ablenkung. Jana ist eine tolle Frau und wenn man sich auch noch versteht, entstehen natürlich Gefühle", betont er im Promiflash-Interview. Seine Gefühle habe Sidar Jana auch selbst gestehen wollen – doch Sophia sei ihm einfach zuvorgekommen. ⁠"Es ist schon schade, dass ich es Jana nicht selbst sagen konnte. Aber ich habe es nicht schlimm empfunden", macht der ehemalige Make Love, Fake Love-Kandidat deutlich.

Für Jana kam das Liebesgeständnis ihres Mitkandidaten aber zu schnell. "Ich war in der Situation ein wenig überfordert", gibt sie gegenüber Promiflash zu. Die Dortmunderin habe es auch lieber von Sidar selbst anstatt von Sophia erfahren. "In diesem Moment konnte ich die Gefühle nicht zu 100 Prozent erwidern, eine Woche ist mir da ein wenig zu schnell gewesen", meint sie.

RTL / Frank Beer Jana, "Are You The One?"-Kandidatin

RTL / Frank Beer Sidar, "Are You The One?"-Kandidat 2023

Instagram / janakl__ Jana Klein, Reality-TV-Darstellerin

