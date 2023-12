Ex-Kumpel meint: Prinz Harry war vor Ehe mit Meghan lustiger

Ist er von der Herzogin etwa nicht so überzeugt? Seit Meghan (42) an der Seite von Prinz Harry (39) ist, zieht der britische Royal jede Menge Aufmerksamkeit auf sich. Vor allem einige Fans sind von der Beziehung mit der US-amerikanischen Schauspielerin nicht so ganz überzeugt. Doch ist ein alter Freund des Rotschopfes ähnlicher Meinung? James Haskell (38) erinnert sich an alte Zeiten und lässt vermuten, dass Harry durch Meghan langweilig geworden sein könnte!

Der ehemalige Rugby-Spieler lernte den Sohn von König Charles 2011 bei der Hochzeit von Zara Phillips (42) kennen. Damals haben sie einen lustigen Tag miteinander verbracht: "Wer sollte dort sein, umherwandern und sich amüsieren, wenn nicht Prinz Harry", betont er im Interview mit Daily Mail. Zudem meint er: "Er hatte sie [Meghan] noch nicht kennengelernt, also war er noch ziemlich lustig." Behauptet James damit, dass der jüngere Bruder von Prinz William (41) durch seine Ehefrau langweilig geworden sei?

Aktuell könnte man den Anschein bekommen, dass der Prinz und Meghan unbeliebter sind als je zuvor. Alle Jahre wieder präsentiert The Hollywood Reporter die Gewinner und Verlier des Jahres. Dieses Mal wird das Ehepaar für die "weinerliche Netflix-Dokumentation" und den "trägen Podcast" als allgemeiner Verlierer bezeichnet.

Anzeige

Getty Images James Haskell, Ex-Rugby-Spieler

Anzeige

Getty Images Prinz Harry im Oktober 2023

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Düsseldorf

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de