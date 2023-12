"Forsthaus Rampensau"-Flocke hat häusliche Gewalt erlebt!

So kannte man ihn bisher nicht! In "Forsthaus Rampensau Germany" kämpft neben anderen TV-Sternchen auch das Reality-Duo Kevin Platzer alias Flocke und Diogo Sangre (29) bei verschiedenen Challenges um den Titel und das Preisgeld. Das Zusammenleben in der Hütte beansprucht aber auch die zwischenmenschlichen Kompetenzen der Bewohner. Neben Spaß und Sticheleien kommen bei den Kandidaten ernste Themen auf den Tisch. Flocke verrät, was er in seiner Kindheit durchmachen musste!

In einem Gespräch mit der Influencerin Nadine Miree, genannt Nana, die mit Sam Dylan (32) in dem Format antritt, offenbart der ehemalige Temptation Island-Verführer Teile seiner turbulenten Vergangenheit. Auf die Frage, ob er noch zu Hause wohnt, reagiert die sonst so aufgeweckte TV-Persönlichkeit mit einer traurigen Wahrheit. Er soll zwei Mal in einem Kinderheim gewesen sein, aufgrund häuslicher Gewalt. "Weil mein Stiefvater mich im Schweinestall angekettet und verprügelt hat", gesteht Flocke. Er habe das hinter sich gelassen, sich selbstständig gemacht und wolle nun ein Vorbild sein.

Mit diesen grausamen Erfahrungen hatte der Influencer bereits in der zweiten Staffel von B:REAL – Echte Promis, echtes Leben die Zuschauer geschockt. Dort berichtete er unter anderem Arielle Rippegather (33) und Eric Sindermann (35) von den Misshandlungen im Kindesalter. Damals betonte er: "Ist halt mein Leben, ist ja nicht schlimm."

Anzeige

Instagram / theflocke Kevin Platzer, "First Dates Hotel"-Single

Anzeige

RTL Sandra Sicora und Flocke bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

"B:REAL – Echte Promis, echtes Leben", RTLZWEI Eric Sindermann, Isi, Flocke und Arielle Rippegather bei "B:Real"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de