Nachwuchs mit seiner Ex: Christian Wolf tritt Sorgerecht ab!

Diese Entscheidung fiel ihm garantiert nicht leicht! Christian Wolf und Antonia Elena erwarten aktuell ihr erstes gemeinsames Kind. Doch schon kurz nach der Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft gaben die beiden ihr Liebes-Aus bekannt. Trotz der Trennung scheinen die Fitnessinfluencer an einem Strang zu ziehen: Christian und Toni wollen ihr Kind gemeinsam großziehen. Jetzt kommt aber heraus: Christian tritt das Sorgerecht für ihr gemeinsames Kind ab!

Das verrät der Unternehmer jetzt selbst auf Instagram: Toni habe ihn aufgrund ihrer familiären Vergangenheit, in der es Probleme in Bezug auf das Sorgerecht gab, gebeten, das Sorgerecht abzutreten. "Auf der einen Seite fällt mir das extrem schwer, weil es bedeuten könnte, dass [...] ich meinen Sohn nie sehen könnte. Und eine gewisse Angst ist natürlich da", erklärt der Freund von Romina Palm (24). Dennoch wolle Christian seiner Ex vertrauen. "Und sie sagt gegenüber mir auch, dass sie unbedingt will, dass unser Sohn mit mir als Vater aufwächst. Also bin ich bereit, das einzugehen", betont Christian abschließend.

Auch machte Toni bereits im Netz deutlich, dass ihr Ex bei der Geburt nicht dabei sein wird. "Das ist wahrscheinlich der intimste Moment meines Lebens – es würde sich komisch anfühlen, wenn er da mit im Kreißsaal wäre", stellte die Content Creatorin auf ihrem Social-Media-Account klar. Sie wolle Christian aber nicht außen vor lassen, wie sie ebenfalls betont: "Natürlich fände ich es sehr schön, wenn er ganz in der Nähe ist und den Kleinen dann sofort begrüßen kann."

Instagram / Ce54ZPOscJB Christian Wolf und Antonia Elena, Webstars

Instagram / christianwolf Christian Wolf, Fitness-Influencer

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena und Christian Wolf

