Offiziell: Tommy Pedroni und Paulina teilen Pärchenfotos!

Damit bestätigen Tommy Pedroni und Paulina Ljubas (26) ihre Liebe endlich. Bereits seit einiger Zeit wird den beiden Realitystars eine Liaison nachgesagt. Paulina wanderte bereits in Tommys Heimat Nizza aus, und die beiden wurden turtelnd zusammen gesehen. Bis jetzt hielten sich die TV-Bekanntheiten in Sachen Liebesverkündung noch relativ bedeckt – doch damit dürfte nun alles gesagt sein: Paulina und Tommy teilen ihre ersten gemeinsamen Fotos – inklusive Liebeserklärung.

"Zusammen mit dir bin ich ich", schwärmt Paulina mit einem Herz unter ihrem neusten Post auf Instagram. Darauf sitzt sie eng an Tommy gekuschelt in einer Gondel und lässt sich ganz romantisch durch Venedig schippern. Der ehemalige Temptation Island V.I.P.-Kandidat hat seine Liebste dabei fest im Griff: Seine Hand ruht auf ihrem Hintern. Auch ein Foto, das die beiden kurz vor einem Kuss zeigt, wandert in den Feed der Turteltauben.

Die Fans in den Kommentaren freuen sich jedenfalls über die Bestätigung der Spekulationen. "Endlich mal das Bild, worauf alle gewartet haben! Viel Glück euch beiden", feiert ein User. "Hallelujah! Jetzt können wir alle endlich ruhig schlafen", ergänzt ein weiterer. Auch die Realitykollegen Dana Feist, Gina Alicia, Matthias Mangiapane (40) oder Jennifer Iglesias (25) kommentieren die Pärchenbilder verzückt.

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, "Ex on the Beach"-Star

paulina_ljubas Paulina Ljubas und Tommy Pedroni, 2023

Instagram / tommypedroni Tommy Pedroni, Realitystar

