Tori Spelling klärt auf, warum ihr Sohn eine Fuß-OP hatte!

Tori Spelling (50) ist neben einer erfolgreichen Schauspielerin auch Mutter von fünf Kindern. Im Netz teilt sie daher oftmals den einen oder anderen Einblick in ihren Familienalltag. Erst kürzlich berichtete sie ihren Fans, dass ihr Sohn Liam (16) am Fuß operiert werden musste. Was genau vorgefallen war, verriet sie allerdings nicht – bis jetzt: Tori gibt nun preis, was zu Liams Operation geführt hat!

In ihrer Instagram-Story gibt die einstige Beverly Hills, 90210-Darstellerin ein Gesundheitsupdate ihres Sohnes. "An alle, die gefragt haben: Liam ist zu Hause die Treppe hinuntergefallen und hatte seitdem Schmerzen und ist unbeweglich. Mehr als sechs Wochen sind vergangen und keine Heilung war in Sicht", erklärt die Serienbekanntheit und fügt hinzu: "Wir haben viele Meinungen eingeholt und Liams akzessorischer Kahnbeinbruch im rechten Fuß musste entfernt. Seine Sehne musste dann noch mit einem Metallhakenstab wieder an seinen Hauptknochen befestigt werden."

Ihr ältester Spross ist mittlerweile wieder auf dem Weg der Besserung – die OP hat er gut überstanden. "Jetzt hat der Genesungsprozess begonnen. Es wird eine Weile dauern, aber wir gehen es langsam und Schritt für Schritt an", schreibt die 50-Jährige im Netz weiter. Dank der vielen netten Nachrichten der Follower gehe es Liam schon viel besser.

Instagram / torispelling Tori Spelling mit ihrer Tochter Stella und ihrem Sohn Liam, Oktober 2023

Getty Images Tori Spelling mit ihrer Familie im Januar 2023

Getty Images Tori Spelling im Mai 2023

