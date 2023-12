Wegen Ehe-Aus: Michael Holm nimmt Olli Pocher auf den Arm

Der Spieß wird mal umgedreht! Der Comedian Oliver Pocher (45) ist dafür bekannt, ganz offen und ungeniert auf Social Media oder auf Veranstaltungen gegen andere Stars und Sternchen der deutschen Promiwelt zu sticheln. Seine aktuellen Opfer: Seine Noch-Ehefrau Amira Pocher (31) und ihre vermeintliche Affäre Biyon Kattilathu (39). Doch nun wurde Olli mal auf den Arm genommen – und zwar von Schlagerlegende Michael Holm (80)!

Am Wochenende moderierte der 45-Jährige eine Charity-Gala in Bad Nauheim, auf der auch der Sänger zu Gast war und sogar einen Auftritt hatte. Auf der Bühne widmete Michael Olli überraschend seinen Song "Tränen lügen nicht" und textete den Text kurzerhand um. "Oliver, was wirst du anfangen mit deiner Freiheit, die dir jetzt so kostbar erscheint? Wie früher, mit Freunden durchs Bars und Kneipen ziehen? Und dann, wenn du das satt hast, glaubst du, das Glück liegt auf der Straße? Und du brauchst es nur aufzuheben, wenn dir danach zumute ist, hm? Nein, nein mein Freund...", sang der 80-Jährige laut Bild und spielte damit auf Ollis Ex Amira an.

Olli nahm die Gesangseinlage mit Humor, wie Michael später in einem Interview mit dem Blatt verrät. "Ich habe den Text angepasst, weil ich weiß, dass er den Spaß versteht. Als ich danach noch den Song: 'Baby, du bist nicht allein' angestimmt habe, hat er sofort gerufen: 'Doch, ich!'", berichtet der Musiker. So konnte es auch Olli nicht lassen, selbst einen Spruch zu drücken. "Die Frauen kommen und gehen, die Gala aber bleibt", soll er zu Beginn der Veranstaltung gesagt haben.

