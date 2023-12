Diva-Verhalten? "Bachelor in Paradise"-Adela verteidigt sich

Das will sie nicht auf sich sitzen lassen! Adela Smajic (30) nahm an der diesjährigen Bachelor in Paradise-Staffel teil. Dort knisterte es ordentlich zwischen ihr und Max Wilschrey (28). Bei einigen ihrer Mitstreiter kam ihre Beziehung aber nicht so gut an: Sie fanden, dass die Schweizerin den Bachelorette-Boy herumkommandiere und sich wie eine Diva verhalte. Im Promiflash-Interview äußert sich Adela jetzt zu den Lästereien!

"Ich verstehe nicht, weshalb sie das hinter meinem Rücken gemacht haben. Ich schätze direkte Menschen und habe eine starke Abneigung heuchlerischem Verhalten gegenüber", betont die 30-Jährige im Gespräch mit Promiflash. Ihr gehe es aber nicht sehr nahe, dass sie als Diva bezeichnet wurde: "Ich gebe zu, dass ich auch ein Stück weit eine Diva bin. Ich bin selbstbewusst, unabhängig und stehe zu meinen Überzeugungen." Dass sie sich Max gegenüber bestimmerisch verhalten haben soll, könne Adela allerdings nicht nachvollziehen. "Manchmal braucht Max einfach ein wenig mehr Unterstützung. Das hat jedoch nichts mit Herumkommandieren zu tun", macht sie klar.

Dass sie die Show kurz vor dem Finale verlassen hat, um Max so weiter kennenzulernen, bereue die ehemalige schweizer Bachelorette nicht. Ihre Paradies-Kollegen geben den beiden aber keine große Chance. "Ich sehe Max und Adela einfach nicht als Paar [...], weil ich einfach nicht glaube, dass das in der Realität funktionieren kann", meint Steffen Vogeno in der aktuellen "Bachelor in Paradise"-Folge.

Max Wilschrey und Adela Smajic bei "Bachelor in Paradise"

Adela Smajic und Max Wilschrey bei "Bachelor in Paradise"

Adela Smajic, Kandidatin bei "Bachelor in Paradise" 2023

