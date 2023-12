Vor Finale: Max und Adela verlassen "Bachelor in Paradise"!

Damit hat wohl keiner gerechnet! Bei Bachelor in Paradise geht es so langsam auf die Zielgerade. Mittlerweile haben sich unter den verbliebenen Kandidaten auch schon einige Pärchen gebildet. Neben Rebecca Ries und Adrian Alian (27) sowie Tami Nehrbass und Steffen Vogeno sind auch Max Wilschrey (28) und Adela Smajic (30) unzertrennlich. Doch für eines der Traumpärchen ist die Zeit im Paradies kurz vorm Finale ganz überraschend zu Ende!

In der siebten Folge "Bachelor in Paradise" wird es emotional: Die Singles bekommen Post von ihren Liebsten. Adela ist von ihrem Brief total ergriffen und bekommt starkes Heimweh. Max schlägt ihr daraufhin vor, das Paradies zu verlassen. "Ich sehe ja, wie schlecht es dir geht. [...] Ich habe immer gesagt, ich bin bereit, mit dir hier rauszugehen", meint er zu der Schweizerin und wird etwas später nochmal richtig ernst: "Egal welcher Ort, Hauptsache mit dir. Ich liebe dich." Adela ist zunächst schockiert, betont aber, dass sie auch in ihn verliebt ist. Schlussendlich entscheiden die zwei, sich außerhalb der Show weiter kennenzulernen. "Ich möchte die Zeit jetzt nutzen, draußen mit dir zu sein", erklärt die 30-Jährige abschließend.

Die beiden sind wohl ziemlich happy miteinander, auch wenn für sie die Zeit im Paradies nun vorbei ist. Ihre Mitstreiter sehen aber trotzdem kein Potenzial bei ihnen. "Ich sehe Max und Adela einfach nicht als Paar [...], weil ich einfach nicht glaube, dass das in der Realität funktionieren kann", meint Steffen beispielsweise.

"Bachelor in Paradise" ab Freitag, 3. November, wöchentlich auf RTL+ abrufbar.

