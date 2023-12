Katie Price bekommt von Tochter (9) ein "freches" Geschenk!

Freche Überraschung! Katie Price (45) ist als Playboy-Model berühmt geworden – mit ihrem operierten XL-Busen zog sie die volle Aufmerksamkeit auf sich. Das Erotikmagazin lichtete sie in den späten 90ern innerhalb von drei Jahren ganze fünfmal ab. Die Teilnahme an Reality-TV-Formaten, Buchveröffentlichungen und eigene Shows halten ihre Karriere aufrecht. Dass die Britin schon einiges erreicht hat und noch immer hart dafür arbeitet, bekommen auch ihre fünf Kinder mit. Dafür bekommt Katie von ihrer Tochter ein Armband mit einer besonderen Botschaft geschenkt!

In ihrem Podcast "The Katie Price Show" will sie ihren Zuhörern von dem Geschenk ihrer Kleinen berichten – aber wiederum auch nicht. "Ich sollte eigentlich nicht sagen, was da drin steht, aber ich werde es tun", verspricht Katie. Bunny (9) sei so "frech", denn: "Auf dem Armband, das sie mir geschenkt hat – es ist nur ein billiges altes, aber es ist der Gedanke – steht 'Mach verf*ckt weiter so!'. Sie ist neun!", plaudert die Fünffachmama lachend aus. Das scheint sie ziemlich überrascht zu haben.

Erst vor wenigen Wochen machte die Neunjährige etwas, womit ihre Mutter bestimmt nicht gerechnet hatte. Während eines Livestreams wird die einstige UK-Dschungelcamp-Kandidatin von einem Follower gefragt, ob sie aktuell single sei. Weil sie selber nicht reagierte, übernahm Bunny: "Ja, ist sie", verkündet das Mädchen und macht somit die Trennungsgerüchte um Katie und ihren On-off-Partner Carl Woods (34) offiziell.

Getty Images Katie Price, Realitystar

Instagram / katieprice Katie Price im Januar 2023

Instagram / carljwoods Carl Woods und Katie Price im Mai 2022

