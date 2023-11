Schon wieder? Carl Woods und Katie Price sind wohl getrennt

Hatte sie die Nase voll? Katie Price (45) weiß genau, wie sie Schlagzeilen erzeugt. Als Ex-Boxenluder und selbsternannte Beauty-OP-Liebhaberin sorgte sie in der Vergangenheit regelmäßig für Gesprächsstoff. Auch aus ihrem Privatleben macht die Britin kein Geheimnis und lässt ihre Community daran teilhaben. Doch ausgerechnet dort soll es nun eine einschneidende Änderung geben. Zwischen Katie und Carl Woods (34) könnte mal wieder alles aus und vorbei sein.

Ein Blick auf die Social-Media-Profile der beiden zeigt, dass sie einander entfolgt sind. Zudem soll Katie es auch erst kürzlich in einem Livestream vermieden haben, direkt über ihren Verlobten zu sprechen. Ein Insider verrät gegenüber The Sun: "Als Katie auf TikTok gefragt wurde, ob sie Single sei, machte sie eine lange Pause und weigerte sich dann, die Frage zu beantworten." Ob die beiden mit dem Entfolgen-Button nun wirklich ihre Trennung bestätigen oder ob es sich dabei vielleicht nur um eine Trotzreaktion auf einen privaten Streit handelt, ist vorerst ungewiss.

Schon vor wenigen Wochen wurde gemunkelt, Katie und Carl seien bereits getrennt. Im Podcast "The Secret To..." war die 45-Jährige dann sogar auf ihren Beziehungsstatus angesprochen worden. "Ja, ich bin mit Carl zusammen", hatte Katie daraufhin geantwortet und so kurzerhand mit den zahlreichen Gerüchten aufgeräumt.

Instagram / katieprice Katie Price, Reality-TV-Bekanntheit

Raw Image LTD/MEGA Carl Woods und Katie Price im Juni 2022

Getty Images Katie Price im April 2023

