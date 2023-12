Nach Trennung: Kyle Richards witzelt über Affärengerüchte

Sie macht sich über die Spekulationen lustig! Kyle Richards und Mauricio Umansky waren 27 Jahre verheiratet. Nachdem bereits länger über eine Liebeskrise der einstigen Turteltauben spekuliert worden war, gaben der Unternehmer und die Schauspielerin im September ihre Trennung bekannt. Die Show-Kolleginnen der Real Housewives of Beverly Hills-Darstellerin vermuteten, dass der Immobilienmakler seine Frau betrogen hat. Nun macht sich Kyle über die Affärengerüchte lustig!

In einem Teaser zur neuen Folge, der Us Weekly vorliegt, spricht die TV-Bekanntheit mit ihrer Freundin Morgan Wade (29) über einen Streit, den sie mit Garcelle Beauvais (57) und Sutton Stracke hatte. Weil sie einen Ring trug, den ihre Freundinnen nicht kannten, seien diese davon ausgegangen, dass Mauricio ihr den Klunker nach einem Seitensprung geschenkt habe. Daraufhin zeigt Kyle der Sängerin eine Halskette: "Die trage ich heute Abend. Wer weiß, welche Gerüchte sie auslösen wird. Ich meine, vielleicht hat [Mauricio] noch eine zweite Familie in einem anderen Land. Oder vielleicht habe ich eine", witzelt sie über die Vermutung.

Bereits zuvor wurde sowohl Kyle als auch Mauricio eine Affäre nachgesagt: Während der Realitystar eine Liebelei mit Morgan gehabt haben soll, soll sich ihr Ex-Mann mit seiner Tanzkollegin Emma Slater (34) vergnügt haben. Beide stritten die Gerüchte jedoch vehement ab.

Getty Images Kyle Richards, Realitystar

Instagram / morganwademusic Kyle Richards und Morgan Wade im Flugzeug

Getty Images Mauricio Umansky und Emma Slater

