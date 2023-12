Nach sieben Jahren: Ist Mariah Carey etwa wieder Single?

Gibt es etwa ein Liebes-Aus bei Mariah Carey (54)? Bereits seit 2016 ist sie mit Bryan Tanaka (40) zusammen. Zuvor hatten die Sängerin und der Kreativdirektor jahrelang beruflich zusammengearbeitet. Doch zuletzt wurden Gerüchte über eine Trennung laut, nachdem der Backgroundtänzer nicht bei einer wichtigen Show seiner Liebsten anwesend gewesen war. Nun werden die Spekulationen erneut angekurbelt: Mariah soll ohne Bryan Weihnachten feiern!

Die "Queen of Christmas" verbringt die Weihnachtstage traditionell in Aspen, Colorado – immer an ihrer Seite ist dabei Bryan. Doch in diesem Jahr ist alles anders, behauptet ein Insider gegenüber People: Mariah soll ohne ihren Partner in den Urlaub nach Aspen fahren. Seit 2017 begleitet er sie normalerweise jedes Jahr zu den Feierlichkeiten, wie die Musikerin ihren Fans im Netz gerne zeigt.

Auch 2022 hatte sie ein gemeinsames Foto mit Bryan vom Weihnachtstag geteilt – gestand aber jetzt, dass ihr das vergangene Fest nicht so positiv in Erinnerung geblieben ist! "Ich habe mich das ganze Jahr über auf dieses Weihnachten gefreut. Seit letztem Jahr – denn das letzte Jahr war nicht so toll. Ich bin dankbar für alle, aber es war nicht meine lustigste Version von Weihnachten überhaupt", erklärte sie. Deswegen wolle Mariah an den Feiertagen in diesem Jahr ganz besonders viel Spaß haben – scheinbar ohne Bryan.

Anzeige

Getty Images Mariah Carey und Bryan Tanaka, 2017

Anzeige

Getty Images Mariah Carey und Bryan Tanaka bei den Golden Globe Awards 2018

Anzeige

Instagram / mariahcarey Mariah Carey und ihr Freund Bryan Tanaka im Dezember 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de