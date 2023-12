Offene Worte: Paul Janke hat Tod seiner Eltern "verdrängt"

Paul Janke (42) zeigt sich so emotional wie nie. Seit er 2012 der zweite deutsche Bachelor wurde und danach zum einzig wahren Ur-Bachelor aufstieg, ist er aus der Fernsehlandschaft nicht mehr wegzudenken. Normalerweise hat der Strahlemann immer einen lockeren Spruch auf den Lippen und wickelt sein Umfeld mit seinem Charme ein – doch er kann auch ganz anders. Jetzt spricht Paul erstmals über den frühen Tod seiner Eltern.

Seine Mutter war 2004 an Krebs gestorben, als Paul gerade einmal 23 Jahre alt gewesen war – sechs Jahre später verlor er auch seinen Vater. "Im normalen Leben habe ich es immer verdrängt, über den Tod meiner Eltern zu sprechen, weil ich wusste, es macht mich traurig", erzählt er RTL emotional. Während seine Schwester immer über den schweren Verlust habe reden wollen, sei der Musikproduzent anders mit der Trauer umgegangen. Zur Ablenkung stürzte er sich schließlich in die Welt des Reality-TVs.

Seine Eltern trägt Paul aber immer im Herzen – besonders die soziale Ader seiner Mutter, die als Krankenschwester gearbeitet hatte, will er fortführen. "Weil meine Mama auch so ein sozialer Mensch war. Sie hat immer mehr für andere gemacht als für sich", erinnert sich der 42-Jährige mit Tränen in den Augen zurück.

