Sexy Santa: "Too Hot To Handle"-Emely begeistert in Dessous!

Emely sorgt für heiße Stimmung bei eisigen Temperaturen! Die Blondine ist spätestens seit Too Hot To Handle: Germany dafür bekannt, sich stets supersexy zu zeigen. Ihre Fans begeistert die Blondine auch im Netz mit freizügigen Aufnahmen – egal ob in Dessous oder halbnackt am Strand. Und auch zu den Feiertagen geizt die Mama eines Sohnes nicht mit ihren Reizen: Emely posiert als sexy Santa in roter Lingerie!

Auf ihrem Instagram-Profil bringt die Influencerin ihre Follower zum Schwitzen. In einer roten Korsage und passendem Tanga schaut Emely ganz lasziv in die Kamera. "Wenn er fragt, was er zu Weihnachten bekommt", schreibt sie zu den heißen Aufnahmen. Ihre Fans sind bei diesem Anblick baff. "Wie kann man denn so schön sein?", fragt ein Nutzer. Andere bringen auch Ems Kindsvater Kevin Njie (27) ins Spiel und kommentieren: "Kev hat den Jackpot!"

Emely und Kevin hatten sich bei "Too Hot To Handle: Germany" kennengelernt und die Show sogar gewonnen. Ihr Hauptgewinn folgte aber erst nach der Sendung – denn die beiden wurden Eltern. Der kleine Ocean ist seitdem ihr ganzer Stolz und macht die kleine Familie perfekt.

Netflix Kevin Njie und Emely Hüffer, "Too Hot to Handle: Germany"-Stars

Instagram / emskopf "Too Hot To Handle: Germany"-Star Emely

Getty Images Kevin Njie und Emely Hüffer mit ihrem Sohn Ocean, Mai 2023

