"So crazy": Emely Hüffer führt nun ganz neues Leben als Mama

Von der Partymaus zur Löwenmama! Emely Hüffer und Kevin Njie (27) hatten sich in dem Reality-Format Too Hot To Handle: Germany kennen und lieben gelernt. Die zwei blieben nach der Show allerdings nicht lange alleine. Söhnchen Ocean erblickte dieses Jahr das Licht der Welt und veränderte das Leben der einstigen Partypeople. Mit Promiflash sprach Emely über ihr neues Leben als Mama!

Die Influencerin könnte nicht glücklicher sein. In den höchsten Tönen schwärmt Emely über das Leben mit ihrer kleinen Familie. "Es ist so crazy, aber ich gehe so krass auf in dieser Rolle", verrät sie im Promiflash-Interview. Sie liebe es, die Mutter von Ocean zu sein, erzählt die Reality-TV-Bekanntheit voller Freude. "Er hat mich gefunden, ich habe ihn gefunden. Alles perfekt!", ergänzt sie.

Die Verantwortung von Emely und Kevin ist durch den kleinen Ocean ziemlich gewachsen und stellt die zwei Influencer vor neue Herausforderungen. "Wir versuchen jede neue Aufgabe auch zunächst anzunehmen und zu meistern", erzählen die Reality-Eltern über den Familienalltag gegenüber Promiflash. Am Ende klappe es immer, berichten die beiden zuversichtlich.

Netflix Kevin Njie und Emely Hüffer, "Too Hot to Handle: Germany"-Stars

Instagram / kevin.njie Emely Hüffer und Kevin Njie mit ihrem Sohn Ocean

Instagram / kevin.njie Kevin Njie und Emely Hüffer mit ihrem Sohn Ocean

