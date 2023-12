So niedlich feierte Prinzessin Kate als Kind Weihnachten!

Da hat Prinzessin Kate (41) im Familienalbum wohl nach alten Fotos gekramt! Die Frau von Prinz William (41) hat so einige Herzensprojekte. Sie ist nämlich Schirmherrin vieler gemeinnütziger Organisationen, die sich um das Wohl benachteiligter Kinder kümmern. Anfang Dezember fand ihr "Together At Christmas"-Weihnachtskonzert statt, das diejenigen würdigt, die sich für die Betreuung von Kleinkindern engagieren. Um auf eine weitere Kampagne aufmerksam zu machen, teilt Kate nun einen zuckersüßen Schnappschuss!

Denn auf dem offiziellen Instagram-Profil der Wales-Familie ist ein Foto zu sehen, das Kate kurz vor ihrem zweiten Geburtstag zeigt. Auf der Aufnahme trägt die heute 41-Jährige eine marineblaue Strickjacke mit einer bunten Perlenkette – sie sitzt am weihnachtlich dekorierten Esstisch und schaut gedankenverloren zur Seite. Mit diesem niedlichen Beitrag möchte Kate an ihre Community appellieren: "Dieses Weihnachten möchten wir ein paar festliche Erinnerungen mit euch teilen, denn bei [der Organisation Shaping Us] geht es um die entscheidende Bedeutung unserer frühen Jahre und die Rolle, die die Menschen in unserem Umfeld bei der Gestaltung unseres restlichen Lebens spielen."

Die Fans sind total aus dem Häuschen und scheinen sich nur für eine Sache zu interessieren: Vielen ist die verblüffende Ähnlichkeit zu Kates jüngstem Spross Louis (5) aufgefallen! "Oh, wow, ich dachte, das wäre Prinz Louis" und "Das Double von Prinz Louis" schreiben viele User.

Getty Images Prinzessin Kate bei einem Termin in London, Dezember 2023

Getty Images Prinzessin Charlotte, Prinzessin Kate und Prinz George im Dezember 2023

Getty Images Herzogin Kate und Prinz Louis im Juni 2022

