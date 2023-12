Alles verkohlt: Britney Spears zeigt ihr Gym nach Feuer!

Das war wohl nicht nur ein kleines Feuer. 2020 hatte sich Britney Spears (42) viel bei ehrgeizigen Work-outs gezeigt. Ihr hauseigenes Fitnessstudio hatte sie dabei allerdings nicht gezeigt, sondern sportelte am Strand oder in ihrer Villa. Der Grund: Das Heim-Gym war sechs Monate nicht zu betreten, denn der Popstar vergaß brennende Kerzen in dem Raum, der daraufhin in Brand geriet. Nun zeigt Britney ihren Fans erstmals Fotos vom Ausmaß der Zerstörung.

Bei Instagram teilt Britney ein Foto, das die Zerstörung in ihren Fitnessräumen direkt nach dem Brand zeigt. Sowohl auf dem Fußboden als auch auf den Geräten sind deutliche Brandspuren zu sehen. Außerdem scheint auf dem ganzen Foto eine Art Schleier zu hängen, denn es ist deutlich zu erkennen, dass der ganze Raum mit einem Rußfilm bedeckt ist. "Ich erinnere mich zurück, als ich 2020 das Fitnessstudio abgebrannt habe", schreibt die 42-Jährige mit einem Zwinker-Smiley. Sie nimmt den Vorfall offenbar mit Humor.

Allerdings schien der Brand durchaus negative Folgen für Britney gehabt zu haben. Damals unterstand sie nämlich noch der Vormundschaft ihres Vaters, allerdings wurde zu dem Zeitpunkt diskutiert, diese aufzuheben. Doch ein Gericht entschied kurz nach dem Feuer, dass die Vormundschaft fürs Erste aufrechterhalten wird. Als Begründung wurde allerdings die aufkommende Gesundheitskrise genannt. Diese machte eine Anhörung unmöglich. Allerdings war ab da Brits Managerin verantwortlich.

Instagram / britneyspears Britney Spears' abgebranntes Fitnessstudio

Getty Images Britney Spears im September 2016

Getty Images Britney Spears bei den Hollywood Beauty Awards 2018

