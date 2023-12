Boris Becker ist mit seinen Söhnen in seiner Heimatstadt

Zuhause ist es am schönsten – das findet auch Boris Becker (56). In den 80ern wurde er zum weltweit gefeierten Tennisstar. Im Alter von 17 Jahren gewann er in Wimbledon und ist somit der jüngste Sieger der Geschichte des Turniers. Im Laufe seiner Karriere wechselte der Ex von Lilly Becker (47) oftmals seinen Wohnort. Doch wie viel ihm seine Heimat bedeutet, macht Boris jetzt mit einem seltenen Schnappschuss deutlich.

Auf seinem Instagram-Profil teilte der 56-Jährige ein Foto, das ihn mit seinen beiden Söhnen Noah (29) und Elias (24) zeigt. "Manchmal ist es wichtig, zu seinen Wurzeln zurückzukehren", schreibt Boris zu der Aufnahme, die das Trio in Heidelberg zeigt. Auf anderen Fotos ist er mit seiner Mutter Elvira und seiner Schwester zu sehen. Scheint so, als habe es vor Weihnachten eine kleine Familien-Reunion gegeben!

Boris und seine beiden Jungs haben ein gutes Verhältnis zueinander. Anlässlich seines Geburtstages widmete Elias seinem Vater liebevolle Worte. "Alles Gute an das Original", schrieb der 24-Jährige zu einem Instagram-Schnappschuss, der ihn mit seinem Bruder und seinem Papa zeigt.

Getty Images Boris Becker, Tennisprofi

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker mit seiner Familie, Dezember 2023

Instagram / e.current Throwback-Foto von Noah, Elias und Boris Becker

