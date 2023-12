Fake? Sandra Sicora schießt gegen Tommys neue Beziehung!

Was will sie damit sagen? Sandra Sicora (31) und Tommy Pedroni wurden 2021 nach der Teilnahme bei Ex on the Beach ein Paar. Den Treuetest überstanden die Influencerin und der Schwimmer jedoch nicht: Nach der Teilnahme bei Temptation Island VIP folgte die Trennung. Während der Franzose inzwischen mit Paulina Ljubas (27) zusammen ist, geht die Tattoo-Liebhaberin weiterhin alleine durchs Leben. Bald werden die ehemaligen Turteltauben jedoch bei Prominent getrennt zu sehen sein – Sandra zweifelt nun im Vorfeld an Tommys neuer Beziehung!

Auf Instagram postet die Kölnerin ein Foto von sich. Brisant dabei: Sie trägt eine Kette, die Tommy ihr einst schenkte. In den Kommentaren wird daraufhin wild diskutiert – Sandra selbst hält sich ebenfalls nicht zurück! Dabei teilt die Reality-TV-Persönlichkeit auch gegen die neue Beziehung ihres Ex aus und bezeichnet diese als "angeblich glücklich". Eine Followerin kritisiert die Content Creatorin für die Unterstellung. "Das heißt, ich weiß mehr und ja, das ist meine Meinung zu dem Thema. Man muss halt auch mal meine Meinung akzeptieren und nicht jedes Wort hier von mir auf die Goldwaage legen", antwortet Sandra schnippisch.

Was wird Tommys Liebste wohl zu den Anschuldigungen sagen? Erst kürzlich machte Paulina klar, wie gut die Beziehung zu dem Hottie läuft. "Aber ja, es gibt halt auch wirklich – und das ist für mich auch komisch zu sagen, aber es ist auch sehr schön – nichts Toxisches", freute sich die Influencerin.

RTL Deutschland Sandra Sicora, Reality-TV-Bekanntheit

RTL / Frank J. Fastner Tommy Pedroni und Sandra Sicora, "Temptation Island V.I.P."-Paar 2022

paulina_ljubas Paulina Ljubas und Tommy Pedroni, 2023

