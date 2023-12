Jetzt doch? Herzogin Meghan will wohl Reunion mit den Royals

Gibt es etwa bald eine Rückkehr in den Palast? Nach all den Anschuldigungen schien es eigentlich undenkbar, dass Prinz Harry (39) und seine Frau Herzogin Meghan (42) jemals wieder in die britische Königsfamilie integriert werden können. Doch zuletzt sah es so aus, als würde Harry seinem Vater König Charles (75) die Hand reichen. Und nun soll sich sogar Meghan wieder ein Leben als Teilzeit-Royal vorstellen können.

Ein Insider behauptet gegenüber Life & Style, dass Meghan und Harry derzeit an einer Versöhnung mit den Royals sowie an einer kleinen Rückkehr in den Palast arbeiten sollen. Auslöser sind wohl die angeblichen finanziellen Probleme, mit denen das Paar derzeit kämpft. Die US-Amerikanerin möchte demnach acht Monate im Jahr in Kalifornien leben und die verbleibende Zeit eine Wohnung im Kensington Palace mieten. Doch auch Charles habe Bedingungen. "Meghan und Harry müssen sich darauf einigen, nicht mehr schlecht über die Royals zu sprechen", erklärt die Quelle. Neben der finanziellen Entlastung sollen sie sich dadurch auch eine Verbesserung für ihre Ehe erhoffen.

Wie groß die vermeintlichen Geldprobleme von Harry und Meghan sind, ist unklar. Vor allem ihre Stiftung Archewell bereitet ihnen derzeit Sorgen – denn diese erlitt zuletzt Verluste. Wie TMZ berichtet, sollen die Spenden in den Jahren 2021 und 2022 deutlich gesunken sein. Da die Stiftung das Geld aber klug anlege, gebe es derzeit keine Gefahr einer Insolvenz.

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei den Invictus Games 2023

Anzeige

Getty Images König Charles III. an seinem 75. Geburtstag

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei den Invictus Games, 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de