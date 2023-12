Schwer verletzt: Uwe Abel ist von meterhohem Balkon gestürzt

Uwe Abel (54) hat sich seinen Geburtstag mit Sicherheit anders vorgestellt! 2011 hat der Niedersachse bei Bauer sucht Frau seine große Liebe gefunden. Bis heute ist er mit seiner Iris (55) glücklich verheiratet und genießt das Leben mit ihr auf seinem Hof in Dötlingen. Doch ausgerechnet an seinem Geburtstag und so kurz vor Weihnachten hatte der langjährige Schweinehalter einen schlimmen Unfall: Uwe ist drei Meter tief vom Balkon gefallen und hat sich dabei schwer verletzt!

Auf Instagram veröffentlichte Iris ein Foto ihres Liebsten aus dem Krankenhausbett. Er schaut darauf ziemlich bedrückt in die Kamera und hält ein Röntgenbild in den Händen. Der 54-Jährige hat sich bei einem Sturz vom Balkon mehrere Knochen im Oberarm gebrochen. "Außerdem sind die Rippen gebrochen, die Lunge geprellt und das Becken angebrochen", erklärt Iris im Interview mit RTL. Es hätte aber wohl noch weitaus schlimmer kommen können: "Ich bin aber froh, dass er noch lebt. Er hätte tot sein können, wenn er nicht auf die Seite, sondern auf den Kopf gefallen wäre."

Doch wie hat sich das Ganze zugetragen? Iris verrät: "Er ist auf dem Balkon ausgerutscht, wir haben dort einen Holzboden, der, wenn er nass wird, schweineglatt ist. Es war alles sehr unglücklich. Er hat das Gleichgewicht verloren und ist dann über das Geländer gefallen." Mittlerweile sei Uwe aber wieder zu Hause: "Ich habe ihn gestern aus der Klinik geholt. Ich bin froh, dass wir wenigstens zusammen Weihnachten feiern können."

ActionPress Iris und Uwe Abel im April 2023 in Kalkar, Nordrhein-Westfalen

Instagram / iris.abel.official Uwe Abel im August 2021

Instagram / iris.abel.official Iris und Uwe Abel, "Bauer sucht Frau"-Stars

