Die Zeit ohne seine Iris (54) fiel Uwe Abel (52) nicht leicht! Seitdem die Liebesgeschichte der beiden bei Bauer sucht Frau ihren Anfang nahm, sind sie nur selten getrennt. In Das Sommerhaus der Stars zog das Paar gemeinsam ein, bei Promi Big Brother hingegen war der Landwirt in der Show auf sich allein gestellt. In den Club der guten Laune checkte nun Iris solo ein, während ihr Gatte allein ausharrte. Für Uwe war die Zeit während des Drehs eine Herausforderung, wie er Promiflash verriet!

Im Promiflash-Interview beim Screening der ersten Folge von "Club der guten Laune" in Berlin plauderten die Reality-TV-Stars über Iris' neuestes Projekt. Dabei berichtete Uwe: "Ich war gespannt, was sie da abgeliefert hat. Ich fand die Zeit ohne Iris auch nicht toll, aber ich habe es ja irgendwie überlebt." Im Nachhinein musste der TV-Bauer aber doch einräumen: Er habe sehr gelitten. Dafür war die Freude beim Wiedersehen allerdings umso größer. Zuvor hatte der 52-Jährige seiner Frau sogar noch einen Tipp mitgegeben: "Ich habe ihr gesagt, sie soll nicht so krawallig sein."

Doch Iris war in Thailand in bester Gesellschaft. Uwe kannte allerdings nur ein paar der Kandidaten. "Den Semmelrogge kennt natürlich jeder, der 'Das Boot' angeguckt hat. Den Stoeckel hatte ich schon mal getroffen. Die anderen kannte ich auch nur vom Fernsehen oder gar nicht", erzählte er lachend.

SAT.1 / Julian Essink Iris Abel, "Club der guten Laune"-Kandidatin 2022

Instagram / iris.abel.official Iris und Uwe Abel im November 2021

Instagram / iris.abel.official Uwe Abel, "Promi Big Brother"-Kandidat

