Ehe gescheitert: Ist Kelly Clarkson bereit für neue Liebe?

Der Scheidungskrieg hat bei Kelly Clarkson (41) Spuren hinterlassen! Die Musikerin war von 2013 bis 2021 mit Brandon Blackstock (47) verheiratet gewesen. Nach ihrer Trennung lieferten sich die zwei dann aber eine echte Schlammschlacht, inklusive Sorgerechtsstreit um die gemeinsamen Kinder und Schadensersatzzahlung. Seit vergangenem Jahr sind die einstigen Turteltauben offiziell geschieden. Trotzdem ist Kelly aktuell noch nicht bereit für einen neuen Partner.

In ihrer TV-Sendung "The Kelly Clarkson Show" erklärt die Sängerin ganz ehrlich: "Ich glaube, ich muss in einer Beziehung ein bisschen mehr an mir arbeiten, um sicherzustellen, dass ich mich gleichzeitig um mich selbst kümmere und um jemand anderen!" Sie sei sich sicher gewesen, ihr Leben mit Brandon zu verbringen – das sei einer der Gründe, weshalb sie noch nicht bereit für eine neue Liebe sei. "Ich genieße die Zeit alleine gerade", fügt sie hinzu.

Die Scheidung von ihrem Ehemann hatte der einstigen American Idol-Gewinnerin sehr zugesetzt. Wie Kelly kürzlich zugab, habe sie in dieser schweren Zeit auch Antidepressiva genommen: "Ohne sie hätte ich es nicht geschafft."

Getty Images Kelly Clarkson im Oktober 2023

Getty Images Seth Blackstock, Remington Alexander Blackstock, Savannah Blackstock, Kelly Clarkson, River Rose Bl

Getty Images Kelly Clarkson beim iHeartRadio Music Festival, 2023

