Kelly Osbourne wünscht sich eine Beauty-OP zu Weihnachten!

Legt der Weihnachtsmann ihr eine neue Nase oder Silikon unter den Tannenbaum? Kelly Osbourne (39) hat in den vergangenen Monaten bereits eine große Verwandlung durchgemacht. Seit der Geburt ihres Sohnes hat die TV-Bekanntheit immer mehr Gewicht verloren – etwas zu viel, wie sie sogar selbst einräumte. Aber mit den Veränderungen ist offenbar noch nicht Schluss. Denn Kelly will noch weitergehen und wünscht sich zu Weihnachten einen kosmetischen Eingriff!

Das enthüllt das Model im "The Osbournes Podcast". "Ich glaube, ich habe mich entschieden, was ich mir zu Weihnachten wünsche – plastische Chirurgie", erklärt Kelly und deutet auf ihren Hals. Ihre Familie ist davon gar nicht begeistert und will ihr die Idee sofort ausreden. "Kelly, lass das. Fang gar nicht erst damit an", schimpft ihre Mutter Sharon (71).

Die 71-Jährige weiß, wovon sie spricht – immerhin bereut Sharon selbst so einige ihrer Beauty-OPs. "Ich sah aus wie Quasimodo, weil ich ein Auge hier und ein Auge dort hatte. Es war furchtbar", klagte sie vor Kurzem in einem Interview über ihr Facelifting.

Getty Images Kelly Osbourne mit ihren Eltern Ozzy Osbourne und Sharon Osbourne

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne, Sängerin

Getty Images Sharon Osbourne, TV-Persönlichkeit

