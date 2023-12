Sexy Fotos: Justin Bieber feiert sein Skihäschen Hailey!

Heiß, heißer, Hailey (27)! Die Ehefrau von Justin Bieber (29) sorgt mit lasziven Aufnahmen des Öfteren für Schnappatmung bei den Fans. Derzeit urlaubt das Model zusammen mit Freunden in Aspen. Mit von der Partie sind unter anderem ihr Liebster sowie BFF Kendall Jenner (28). Die Beauty nutzte den Urlaub, um aufreizend im Schnee zu posieren. Justin zeigt sich begeistert von seinem sexy Skihäschen Hailey!

Der "Yummy"-Interpret teilt die verführerischen Aufnahmen seiner jungen Frau via Instagram-Story. "Umm yeah", kommentiert er den Beitrag sichtlich stolz. Hailey trägt auf den Fotos einen weißen Spitzen-BH, der nur halb von dem rosafarbenen Croptop bedeckt wird. Passend dazu schlüpfte sie in einen knappen Pailletten-Minirock. Als Accessoires wählte sie goldene Ohrringe und eine auffällige Halskette. Die Haare trägt sie streng zurückfrisiert. Ein oversized Fransenmantel macht den Look komplett.

Erst kürzlich wurde die Unternehmerin 27 Jahre alt – Justin ließ es sich nicht nehmen, seiner Frau süße Zeilen zu widmen! "Happy Birthday, Baby. Du machst mein Leben wundervoll. Ich bin der Glückliche, der alles von dir bekommt", gratulierte er liebevoll seiner Hailey.

Instagram / haileybieber Hailey Bieber, Model

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber

