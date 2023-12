Sexy Gesangseinlage: Heidi Klum trällert nackt unter Dusche!

Na, da dürfen sich Heidi Klums (50) Fans aber wieder über etwas freuen! Auf Social Media gewährt die Germany's Next Topmodel-Chefjurorin nur zu gerne private Einblicke in ihren Alltag – und zwar in Form von sexy Schnappschüssen und vielversprechenden Videos. Von oben ohne im Fahrstuhl bis zu wackelnden Brüsten beim Dinner war schon alles dabei. Nun versorgt Heidi ihre Follower erneut mit heißem Content!

Auf Instagram lässt die 50-Jährige abermals tief blicken – und zwar in Form eines feuchtfröhlichen Videos. Darin lässt sich das Model mit einer Pilotenbrille und lediglich mit einem Schal bedeckt unter der Dusche filmen. Um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, singt sie einen Ausschnitt von "Sunglasses At Night" des kanadischen Musikers Corey Hart. "Wie würde dieser 80er-Hit klingen, wenn Tiësto ihn produzieren würde?", fragt sich Heidi.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich das Model nackig unter der Dusche im Netz zeigt. Erst im September teilte sie einen Zusammenschnitt ihrer Vorbereitung zum America's Got Talent-Finale – und an einer Stelle wurde es so richtig heiß: Der ehemalige Victoria's Secret-Engel präsentierte sich beim Abbrausen und gewährte dabei einen seitlichen Anblick auf ihre Brust.

Instagram / heidiklum Heidi Klum unter der Dusche

Getty Images Heidi Klum, Model

Getty Images Heidi Klum, Model

