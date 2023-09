Heidi Klum zeigt sich splitterfasernackt unter der Dusche

Heiß, heißer, Heidi! Heidi Klum (50) teilt mit ihren Fans gerne Momente aus ihrem Leben. Dafür postet sie regelmäßig private Fotos und Videos per Social Media. Dabei zeigt sich das Topmodel auch gerne mal im Bikini oder in knapperen Outfits. In einem neuen Clip gab die Germany's Next Topmodel-Chefin ihren Followern ganz besonders intime Einblicke: Heidi zeigte sich nackt beim Duschen!

Via Instagram teilte die 50-Jährige einen kleinen Zusammenschnitt, der sie bei den Vorbereitungen für das Finale von America's Got Talent zeigte. In der Show sitzt Heidi schon seit einigen Jahren mit in der Jury. An einer Stelle des Videos wird es heiß: Der ehemalige Victoria's Secret-Engel duscht und präsentiert dabei seinen nackten Rücken. Zudem gewährt Heidi den Fans eine seitliche Ansicht auf ihre Brust.

Dass Heidi auf nackte Haut steht, hatte sie schon vor einigen Wochen in einem Interview mit People erklärt. Vor allem ihr Ehemann Tom Kaulitz (34) gefalle ihr nackt besonders gut. "Er sieht nackt definitiv am besten aus", hatte sie von ihrem Liebsten geschwärmt.

Instagram / heidiklum Heidi Klum unter der Dusche

Getty Images Heidi Klum, Model und Moderatorin

Getty Images Heidi Klum, Model

