So hat sich Matthias Schweighöfer durch seine Ruby verändert

Matthias Schweighöfer (42) hat bei der Partnerwahl wohl auf das richtige Pferd gesetzt. Mit Freundin Ruby O. Fee (27) an seiner Seite scheint er überglücklich zu sein. Der sonst so private Schauspieler schwärmt nun immer häufiger von seiner Beziehung, zuletzt kam sogar das Thema Hochzeit auf den Tisch. Jetzt erzählt er ganz offen – so sehr hat Ruby Matthias' Leben bereichert!

"Ich glaube, früher habe ich mir viele Grenzen gesteckt. Ich habe bis heute nicht verstanden, warum ich eher zugemacht habe", erzählt Matthias im Interview mit Bild. "Doch dann kam Ruby – und ich konnte mich öffnen." Trotz ihres beträchtlichen Altersunterschiedes habe die "Bibi und Tina"-Schauspielerin dem Filmproduzenten so einiges Neues beibringen können. Die beiden sind mittlerweile seit vier Jahren ein Paar.

Durch Ruby habe er auch gelernt, das Leben anders zu betrachten, erklärt er weiter. Das habe sich auch auf Matthias' Ambitionen bezüglich seiner Karriere positiv ausgewirkt: "Auch beruflich brauche ich die Weite – sonst schwimme ich immer nur im gleichen Teich." Seit einigen Jahren mischt der "Army of Thieves"-Darsteller nun bereits in Hollywood mit.

ProSieben/ Florida TV / Julian Mathieu Matthias Schweighöfer bei "Wer stiehlt mir die Show?"

Getty Images Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee bei der amfAR-Gala in Cannes im Mai 2023

Getty Images Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee im Mai 2023

